Радимов рассказал, как прервать гегемонию «Зенита» в РПЛ

Бывший игрок питерского «Зенита», а ныне футбольный тренер и эксперт Владислав Радимов поделился рецептом, как прервать гегемонию клуба из Санкт-Петербурга в чемпионате России.

«Зенит» сильнее всех и всё, другим клубам надо стремиться к «Зениту». Хотите выигрывать — тренируйтесь, играйте, покупайте качественных футболистов или растите своих», - заявил Радимов порталу Sport24.

Напомним, «Зенит» в прошедшие майские праздники в пятый раз кряду стал чемпионом России. Чемпионство удалось оформить благодаря домашней победе над «Спартаком» (3:2) и осечке «Ростова» в матче с «Факелом» (0:2).

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