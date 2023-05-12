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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Радимов рассказал, как прервать гегемонию «Зенита» в РПЛ

12 Мая 2023 • 22:03 Комментировать
Зенит
...
Краснодар
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Через 18 ч. 14 мин.

Бывший игрок питерского «Зенита», а ныне футбольный тренер и эксперт Владислав Радимов поделился рецептом, как прервать гегемонию клуба из Санкт-Петербурга в чемпионате России.

«Зенит» сильнее всех и всё, другим клубам надо стремиться к «Зениту». Хотите выигрывать — тренируйтесь, играйте, покупайте качественных футболистов или растите своих», - заявил Радимов порталу Sport24.

Напомним, «Зенит» в прошедшие майские праздники в пятый раз кряду стал чемпионом России. Чемпионство удалось оформить благодаря домашней победе над «Спартаком» (3:2) и осечке «Ростова» в матче с «Факелом» (0:2).

Радимов: «Снимаю шляпу перед Семаком»

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