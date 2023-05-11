Белоус назвал Семака лучшим тренером России

Известный функционер Юрий Белоус ответил на вопрос, считает ли он наставника «Зенита» Сергея Семака лучшим тренером России.

«У нас есть хороший тренер Владимир Федотов, показал себя большим молодцом Михаил Галактионов. Но, безусловно, Семак — лучший. Определяет результат. А он у него выдающийся. Пять раз подряд чемпионат России выигрывал только Романцев», — приводит слова Белоуса «РБ Спорт».

Ранее «Зенит» в пятый раз подряд завоевал золотые медали Российской премьер-лиги, став недосягаемым для своих соперников за четыре тура до окончания сезона.

Награждение санкт-петербургского клуба состоится 13 мая после матча 27-го тура РПЛ с «Краснодаром», на который команда Сергея Семака выйдет в золотой форме.

«Зенит» проведёт матч с «Краснодаром» в золотой форме