Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Белоус назвал Семака лучшим тренером России

11 Мая 2023 • 20:22 Комментировать
Зенит
...
Краснодар
1 1.42 X 5.00 2 6.80
13.05 16:30

Известный функционер Юрий Белоус ответил на вопрос, считает ли он наставника «Зенита» Сергея Семака лучшим тренером России.

«У нас есть хороший тренер Владимир Федотов, показал себя большим молодцом Михаил Галактионов. Но, безусловно, Семак — лучший. Определяет результат. А он у него выдающийся. Пять раз подряд чемпионат России выигрывал только Романцев», — приводит слова Белоуса «РБ Спорт».

Ранее «Зенит» в пятый раз подряд завоевал золотые медали Российской премьер-лиги, став недосягаемым для своих соперников за четыре тура до окончания сезона.

Награждение санкт-петербургского клуба состоится 13 мая после матча 27-го тура РПЛ с «Краснодаром», на который команда Сергея Семака выйдет в золотой форме.

«Зенит» проведёт матч с «Краснодаром» в золотой форме

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак Юрий Белоус
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЗЕНИТ КРАСНОДАР
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Мая
21:27 · Россия. Премьер-лига
Лепёхин назвал фаворита в борьбе за серебро в РПЛ
21:18 · Россия. Премьер-лига
Таранов назвал лучших легионеров в истории РПЛ
21:15 · Россия. Премьер-лига
«Я рад, что Дзюба так много забивает и помогает «Локомотиву» — Ерохин
21:06 · Россия. Премьер-лига
Агент: Приоритетная цель Чистякова — играть в футбол
21:00 · Россия. Премьер-лига
Петржела назвал единственный шанс «Зенита» удержать Малкома
20:38 · Россия. Премьер-лига
Еремякин: «Оренбург» рассмотрит предложения по Личке от других команд»
20:32 · Россия. Премьер-лига
Мостовой — о возможном возвращении Сёмина в РПЛ: «Всему своё время, возраст нужно учитывать»
20:22 · Россия. Премьер-лига
Белоус назвал Семака лучшим тренером России
20:13 · Россия. Премьер-лига
Белоус: «Манчестер Сити» и «Бавария» не позовут Семака
20:10 · Россия. Премьер-лига
«Оренбург» обратился к «Спартаку» по поводу выкупа Оганесяна официально
19:53 · Россия. Премьер-лига
Пименов: «Календарь у «Спартака» легче, чем у конкурентов за серебро РПЛ»
19:47 · Россия. Премьер-лига
Масалитин считает продление контракта ЦСКА с Щенниковым бессмысленным
19:40 · Россия. Премьер-лига
Тарасов уверен, что Сёмин ещё может вернуться в РПЛ
19:28 · Россия. Премьер-лига
Гогниев подтвердил, что его бывший помощник попал в реанимацию
19:13 · Россия. Премьер-лига
Таранов назвал лучший футбольный клуб России по инфраструктуре
Все новости
Рекомендуем