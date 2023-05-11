Камоцци: «Чтобы достичь качества и мощи «Зенита», нужно время и желание»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, поделился мнением о том, как необходимо себя вести другим клубам, чтобы конкурировать с «Зенитом» в чемпионате России.

Напомним, в матче 26-го тура РПЛ петербургская команда обыграла на своём поле «Спартак» (3:2), досрочно выиграв чемпионат России. Этот успех стал для «сине-бело-голубых» уже пятым подряд.

«Чтобы достичь качества и мощи «Зенита», нужно время и желание. Клубы, которые хотят навязать конкуренцию, должны делать правильные шаги. Всё возможно», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

Свой ближайший матч «Зенит» проведёт 13 мая против «Краснодара». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.