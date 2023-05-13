Червиченко: Если «Зенит» не отпустит отдыхать бразильцев, они начнут взбрыкивать

Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко поделился комментарием перед матчем «Зенита» с «Краснодаром» в 27-м туре РПЛ. Напомним, в прошлом туре «сине-бело-голубые»» досрочно стали чемпионами России.

«Зачем «Зениту» убиваться в матче с «Краснодаром»? Бразильцы — продукт своенравный. Если они настроены отдыхать, то их надо отпустить. В таком случае вернутся с хорошим настроением, а если будешь их держать, начнут взбрыкивать», — приводит слова Червиченко «Чемпионат».

По мнению функционера, санкт-петербургский клуб выставит второй состав на игру, поэтому шансы «Краснодара» на положительный результат возрастают.

Матч «Зенит» - «Краснодар» пройдет сегодня, 13 мая, и начнется в 16:30 по мск. Текстовая трансляция игры будет доступна на портале LiveResult.