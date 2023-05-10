Селюк полагает, что «Зенит» летом не покинут латиноамериканские легионеры

Футбольный агент Дмитрий Селюк уверен, что грядущим летом питерский «Зенит» не потеряет своих латиноамериканских звёзд. В частности, Малкома, Клаудиньо, Вильмара Барриоса и других легионеров.

«Я не уверен, что «Зенит» расстанется со своими латиноамериканцами, они просто нигде больше таких денег. Хотя за несколько лет в команде смогли неплохо заработать. Бразильцы любят деньги больше жизни», - уверяет Селюк Rusfootball.

Форвард «Зенита» Малком Филипе на данный момент является лучшим бомбардиром чемпионата России. В текущем сезоне на его счету 22 забитых гола и девять ассистов.

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