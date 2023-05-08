Малафеев: «Зенит» будет бороться за чемпионство, даже если уедут бразильцы

Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился комментарием о возможном уходе бразильцев из санкт-петербургского клуба.

«Я не думаю, что «Зенит» в случае ухода бразильцев пострадает настолько, что не сможет бороться за первую строчку в чемпионате. Незаменимых не бывает», — приводит слова Малафеева издание «Спорт-Экспресс».

Эксперт добавил, что не знает, сможет ли главный тренер «Зенита» Сергей Семак побить рекорд экс-наставника «Спартака» Олега Романцева по чемпионствам, но желает ему успехов.

Напомним, ранее «сине-бело-голубые» досрочно выиграли РПЛ в пятый раз подряд.