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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Малафеев: «Зенит» будет бороться за чемпионство, даже если уедут бразильцы

08 Мая 2023 • 16:30 Комментировать
Зенит
...
Краснодар
13.05 16:30

Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился комментарием о возможном уходе бразильцев из санкт-петербургского клуба.

«Я не думаю, что «Зенит» в случае ухода бразильцев пострадает настолько, что не сможет бороться за первую строчку в чемпионате. Незаменимых не бывает», — приводит слова Малафеева издание «Спорт-Экспресс».

Эксперт добавил, что не знает, сможет ли главный тренер «Зенита» Сергей Семак побить рекорд экс-наставника «Спартака» Олега Романцева по чемпионствам, но желает ему успехов.

Напомним, ранее «сине-бело-голубые» досрочно выиграли РПЛ в пятый раз подряд.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак Вячеслав Малафеев Олег Романцев
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