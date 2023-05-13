Орлов считает, что в случае ухода бразильцев «Зенит» сможет приобрести игроков даже более высокого качества

Известный комментатор Геннадий Орлов выразил мнение, что «Зенит» ничего не потеряет от возможного ухода бразильских игроков ближайшим летом.

Журналист отметил, что в случае ухода лидеров команды петербургский клуб сможет приобрести на их место футболистов даже более высокого качества, так как зарплатная ведомость и условия в «Зените» останутся на прежнем уровне.

«Зенит» — это система, в ней всё просчитано, могут приобрести игроков даже более высокого качества. Поняли, что не надо брать игроков с именами, отыгранный вариант. Надо покупать молодых, пусть здесь вырастает», — приводит слова Орлова «Матч ТВ».

Напомним, что после победы в игре 26-го тура РПЛ над «Спартаком» (3:2) «сине-бело-голубые» досрочно выиграли чемпионат России. Свой ближайший матч «Зенит» проведёт сегодня, 13 мая, против «Краснодара». Начало — в 16:30 по московскому времени.