Предстоящий матч «Зенит» проведёт на своем поле против «Краснодара» в рамках 27-го тура Российской премьер-лиги. На эту встречу санкт-петербургский клуб выйдет в золотой форме в честь своего пятого подряд чемпионства, об этом сообщает официальный телеграм-канал «сине-бело-голубых». Напомним, команда Сергея Семака досрочно обеспечила себе трофей в игре 26-го РПЛ, победив на своем поле московский «Спартак» (3:2) благодаря голу Ивана Сергеева в компенсированное время второго тайма.

Матч «Зенит» - «Краснодар» состоится в субботу, 13 мая. Начало поединка запланировано на 16:30 по мск.