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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Зенит» проведёт матч с «Краснодаром» в золотой форме фото

11 Мая 2023 • 17:15 Комментировать
Зенит
...
Краснодар
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13.05 16:30

Предстоящий матч «Зенит» проведёт на своем поле против «Краснодара» в рамках 27-го тура Российской премьер-лиги. На эту встречу санкт-петербургский клуб выйдет в золотой форме в честь своего пятого подряд чемпионства, об этом сообщает официальный телеграм-канал «сине-бело-голубых». Напомним, команда Сергея Семака досрочно обеспечила себе трофей в игре 26-го РПЛ, победив на своем поле московский «Спартак» (3:2) благодаря голу Ивана Сергеева в компенсированное время второго тайма.

Матч «Зенит» - «Краснодар» состоится в субботу, 13 мая. Начало поединка запланировано на 16:30 по мск.

 

 

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Зенит Краснодар
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ЗЕНИТ КРАСНОДАР
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