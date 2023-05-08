Игнатьев считает, что Семак может возглавить сборную России

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о досрочном чемпионстве «Зенита», ставшим для команды из Санкт-Петербурга уже пятым подряд.

Специалист считает, что другим клубам лиги необходимо усиливать свои составы для того, чтобы конкурировать с «сине-бело-голубыми» за чемпионский титул. Кроме того, Игнатьев похвалил за работу наставника «Зенита» Сергея Семака.

«Семак в моих глазах большой мастер своего дела. Тренер с чётко очерченными идеями. Конечно, он один из тех, на кого можно всматриваться и говорить, что он — тренер сборной России», — цитирует Игнатьева Sport24.

После 26 туров РПЛ «Зенит» опережает второй ЦСКА на 13 очков. Свой следующий матч команда Семака проведёт 13 мая против «Краснодара». Начало — в 16:30 по московскому времени.