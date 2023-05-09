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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гегемонию «Зенита» надо прекращать, она вредит футболу — Масалитин

09 Мая 2023 • 15:08 Комментировать
Зенит
...
Краснодар
13.05 16:30

Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин ответил на вопрос, кто составит конкуренцию «Зениту» в следующем сезоне.

«Надо еще этот сезон закончить. Мы же не знаем, что будет впереди, уйдут бразильцы, не уйдут бразильцы, кто на смену придет, как команды будут укрепляться. Это тяжелый вопрос. Конечно, надо эту гегемонию прекращать, это просто идет во вред футболу», — приводит слова Масалитина «Газета.Ру».

После 26 туров «Зенит» досрочно стал чемпионом России, завоевав трофей в пятый раз подряд. В следующем туре «сине-бело-голубые» примут на своем поле «Краснодар», встреча пройдет 13 мая в 16:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Валерий Масалитин
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ЗЕНИТ КРАСНОДАР
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