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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тошич: «Хотелось бы, чтобы «Зенит» шёл на втором месте»

12 Мая 2023 • 13:44 Комментировать
Зенит
...
Краснодар
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13.05 16:30

Бывший футболист ЦСКА Зоран Тошич считает, что для команды нет особой разницы, как каком месте завершать этот чемпионат. Как известно, из-за санкций УЕФА российские клубы не выступают в еврокубковых турнирах.

В то же время Тошич отметил, что он хотел бы видеть ЦСКА на вершине турнирной таблицы чемпионата России.

«К сожалению, сейчас нет никакой разницы, какое место займёт ЦСКА. Конечно, мне бы хотелось, чтобы сейчас не моя команда, а «Зенит» шёл на втором месте, ха-ха!» - сказал Тошич, чьи слова приводит sport24.

На текущий момент ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги России. Командам осталось сыграть по четыре матча.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Зоран Тошич
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