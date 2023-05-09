«ЦСКА должен бороться с «Зенитом» за чемпионство» — Соломатин

Экс-игрок ЦСКА Андрей Соломатин считает, что в следующем сезоне «армейцы» должны составить конкуренцию «Зениту».

«В последние годы «Зенит» постоянно побеждает в РПЛ. Но при равной ситуации «армейцам» надо приложить все усилия, чтобы прервать победное шествие «сине-бело-голубых». ЦСКА должен бороться с «Зенитом» за чемпионство следующем сезоне», — приводит слова Масалитина Metaratings.

Напомним, «Зенит» досрочно стал чемпионом России после 26 туров, оторвавшись от идущего на втором месте ЦСКА на 13 очков. Подопечные Сергея Семака завоевали золотые медали в пятый раз подряд.