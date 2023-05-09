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Михаил Кержаков заявил, что может уйти из «Зенита» в конце сезона

09 Мая 2023 • 07:22 Комментировать
Зенит
...
Краснодар
13.05 16:30

Основной вратарь «Зенита» Михаил Кержаков заявил, что может покинуть «сине-бело-голубых» по истечении сезона. Напомним, в январе вратарю исполнилось 36 лет.

«Не знаю. Пока моё будущее в команде туманно. У меня заканчивается контракт в конце сезона. Общения с руководством не было», - цитирует Кержакова «Матч ТВ».

Большую часть карьеры Михаил провёл в Санкт-Петербурге. Там он играл за основную и дублирующую команды «Зенита», воспитанником которого является. В составе первого коллектива в официальных матчах он впервые появился на поле в сентябре 2015 года. За всё время выступления за питерцев провёл за основной клуб 80 матчей в чемпионате России.

            
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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Михаил Кержаков
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