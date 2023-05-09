Михаил Кержаков заявил, что может уйти из «Зенита» в конце сезона

Основной вратарь «Зенита» Михаил Кержаков заявил, что может покинуть «сине-бело-голубых» по истечении сезона. Напомним, в январе вратарю исполнилось 36 лет.

«Не знаю. Пока моё будущее в команде туманно. У меня заканчивается контракт в конце сезона. Общения с руководством не было», - цитирует Кержакова «Матч ТВ».

Большую часть карьеры Михаил провёл в Санкт-Петербурге. Там он играл за основную и дублирующую команды «Зенита», воспитанником которого является. В составе первого коллектива в официальных матчах он впервые появился на поле в сентябре 2015 года. За всё время выступления за питерцев провёл за основной клуб 80 матчей в чемпионате России.