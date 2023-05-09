Кассьерра рассказал, останется ли он в «Зените»

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра ответил на вопрос о возможном переходе в «Црвену Звезду» предстоящим летом.

«Я сфокусирован на игре за «Зенит», я тут счастлив, как и моя семья. Это самое главное. Я точно останусь в «Зените» на следующий сезон, летом не хочу уходить. Я люблю Россию, меня тренирует лучший тренер страны, чувствую себя защищенным здесь», — цитирует Кассьерру «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 26-летний колумбиец провел 31 матч во всех турнирах, забил пять мячей и стал автором семи результативных передач. Контракт футболиста с «Зенитом» рассчитан до лета 2025 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Кассьерры в 4 миллиона евро.