Семак: «Я не планирую уходить из «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о своём возможном уходе из петербургского клуба ближайшим летом.

Напомним, что действующий контракт 47-летнего специалиста рассчитан до середины 2025 года. После 26 туров текущего розыгрыша РПЛ «Зенит» досрочно обеспечил себе победу в турнире, оторвавшись от своего ближайшего преследователя ЦСКА за четыре тура до конца сезона на 13 очков.

«У меня действующий контракт с «Зенитом», а остальное не от меня зависит. Я пока не планировал уходить из клуба. А зачем мне уходить?» — приводит слова Семака «РБ Спорт».

Напомним, Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. Под его руководством «сине-бело-голубые» пять раз подряд выиграли чемпионат России.