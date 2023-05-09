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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Семак: «Я не планирую уходить из «Зенита»

09 Мая 2023 • 10:22 Комментировать
Зенит
...
Краснодар
13.05 16:30

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о своём возможном уходе из петербургского клуба ближайшим летом.

Напомним, что действующий контракт 47-летнего специалиста рассчитан до середины 2025 года. После 26 туров текущего розыгрыша РПЛ «Зенит» досрочно обеспечил себе победу в турнире, оторвавшись от своего ближайшего преследователя ЦСКА за четыре тура до конца сезона на 13 очков.  

«У меня действующий контракт с «Зенитом», а остальное не от меня зависит. Я пока не планировал уходить из клуба. А зачем мне уходить?» — приводит слова Семака «РБ Спорт».

Напомним, Семак возглавляет «Зенит» с 2018 года. Под его руководством «сине-бело-голубые» пять раз подряд выиграли чемпионат России.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак
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