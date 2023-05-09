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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Непомнящий: «Зениту» можно составить конкуренцию, всё не так безнадёжно» эксклюзив

09 Мая 2023 • 20:00 Комментировать
Зенит
...
Краснодар
13.05 16:30

Известный российский спортивный функционер Валерий Непомнящий в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» заявил, что некоторые российские клубы могут составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство. Напомним, в воскресенье «сине-бело-голубые» обыграли «Спартак» и в пятый раз подряд стали чемпионами страны.

- Вы сказали, что московские клубы могут составить конкуренцию «Зениту», если наладят свои внутренние дела. Вы не считаете бюджет питерского клуба основной причиной их бесчисленных побед?

- «Зенит» всегда находится в поиске. Помните, у них был группа аргентинцев? Тогда что-то не получилось, не удалось наладить связь. Я сейчас не говорю, что бразильцы хорошие, а аргентинцы плохие. Не будем тут вдаваться в детали.

Для меня очень показателен пример «Оренбурга». Клуб нашёл вполне играющих легионеров и показывает результат. Посмотрим, что будет с командой после текущего сезона, потому что многие из них могут пойти на повышение в топ-клубы. Хотя до этого с этими игроками никто не был знаком.

Второе место «Ростова» много о чем говорит. Мне кажется, что Карпин немного лукавит, когда говорит, что не верит в то, что его команда может занять второе место по итогам чемпионата. Там коллектив по ниткам создали. Единственное, там много молодых футболистов, которые не всегда стабильно выступают. Да, сейчас есть «Зенит» и остальные команды, но с ними можно конкурировать. Иногда бывает, что в отдельном матче сильнейшая команда простывает, но на дистанции первое место чаще всего занимает самый мощный клуб. В первом туре даже «Химки» потрепали нервы «Зениту». При желании и грамотном подходе можно составить конкуренцию, для всех остальных команд все не так безнадёжно.

Григорий Петерсон

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Зенит Валерий Непомнящий
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