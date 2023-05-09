Орещук: «Зениту» важнее сохранить Барриоса и Клаудиньо, чем Малкома»

Бывший спортивный директор столичного «Динамо» Роман Орещук оценил возможные потери питерского «Зенита» в межсезонье.

«Им важнее всего сохранить Клаудиньо и Вильмара Барриоса. А вот Малкома можно отпускать, на его позиции в клубе есть Зелимхан Бакаев – он плюс-минус, но сможет его подменить. Но что касается равносильных замен Клаудиньо и Барриосу – их просто нет», - цитирует Орещука Rusfootball.

Напомним, что 7 мая «сине-бело-голубые» математически стали чемпионами России – после победы над «Спартаком» (3:2) соперники не смогут их догнать в турнирной таблице при любых раскладах в ближайшие четыре тура.

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