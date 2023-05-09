Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Орещук: «Зениту» важнее сохранить Барриоса и Клаудиньо, чем Малкома»

09 Мая 2023 • 19:58 Комментировать
Зенит
...
Краснодар
13.05 16:30

Бывший спортивный директор столичного «Динамо» Роман Орещук оценил возможные потери питерского «Зенита» в межсезонье.

«Им важнее всего сохранить Клаудиньо и Вильмара Барриоса. А вот Малкома можно отпускать, на его позиции в клубе есть Зелимхан Бакаев – он плюс-минус, но сможет его подменить. Но что касается равносильных замен Клаудиньо и Барриосу – их просто нет», - цитирует Орещука Rusfootball.

Напомним, что 7 мая «сине-бело-голубые» математически стали чемпионами России – после победы над «Спартаком» (3:2) соперники не смогут их догнать в турнирной таблице при любых раскладах в ближайшие четыре тура.

Барриос: «Отсутствие Лиги чемпионов удручает»

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Роман Орещук Вильмар Барриос Клаудиньо Малком Филипе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЗЕНИТ КРАСНОДАР
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Мая
20:22 · Россия. Премьер-лига
Соломатин: «ЦСКА нужно удержать второе место в РПЛ»
20:19 · Россия. Премьер-лига
Ещенко: Непопадание в топ-3 не будет провалом для «Спартака»
20:19 · Россия. Премьер-лига
Гбамбле заявил, что хотел бы остаться жить в Грозном надолго
20:14 · Россия. Премьер-лига
Реакция Баринова на серьёзную травму Магкеева
20:13 · Россия. Премьер-лига
«ЦСКА должен бороться с «Зенитом» за чемпионство» — Соломатин
19:58 · Россия. Премьер-лига
Орещук: «Зениту» важнее сохранить Барриоса и Клаудиньо, чем Малкома»
19:46 · Россия. Премьер-лига
Валерий Баринов: «Сёмин говорил, что из Магкеева может вырасти хороший футболист»
19:42 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис дал «Локомотиву» совет по Дзюбе
19:37 · Россия. Премьер-лига
Булыкин считает, что травма Магкеева — это большая потеря для «Локомотива»
19:28 · Россия. Премьер-лига
Воробьёв считает, что в следующем сезоне «Оренбург» будет бороться за медали
19:14 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили — о результатах «Спартака»: «Мы рассчитывали на более высокие места»
19:10 · Россия. Премьер-лига
Березовский: «Чемпионство «Зенита» легко прогнозировалось»
19:07 · Россия. Премьер-лига
Семёнов считает, что у игроков «Ахмата» нет проблем с психологией
18:54 · Россия. Премьер-лига
Масалитин: «Опыт Набабкина пригодится молодым игрокам ЦСКА»
18:43 · Россия. Премьер-лига
Слуцкий считает, что в Медиалиге судьи лучше, чем в РПЛ
Все новости
Рекомендуем