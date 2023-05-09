Кобелев рассказал, что нужно командам РПЛ для конкуренции с «Зенитом»

Экс-наставник столичного «Динамо» Андрей Кобелев рассказал, что необходимо остальным пятнадцати командам Премьер-лиги для конкурирования с «Зенитом» - чемпионом России на протяжении последних пяти лет.

«В первую очередь, надо иметь такой же бюджет, а потом уже все остальное. Команде никогда не купит такого уровня футболистов, как у «Зенита», если у неё не будет столько же денег», - цитирует Кобелева «РБ Спорт».

Как добавил специалист, в футбол выигрывают деньги, а точнее – их количество.

«Зенит» неизменно становится чемпионом России с сезона-2018/19.

Кобелев: «Не я ушёл из «Динамо», это меня «ушли»