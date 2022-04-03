Агент Баринова признался, что игроком интересовался испанский топ-клуб

Павел Банатин, агент, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова рассказал об интересе к футболисту испанского топ-клуба.

«Сейчас эта команда идет в середине таблицы. Не «Реал» с «Барселоной», но одна из ведущих команд Испании», — сказал агент «Спорт-Экспрессу».

Баринову 26 лет, он является воспитанником «Локомотива» и не скрывает, что заинтересован перейти в европейский клуб.

В текущем сезоне полузащитник провел 18 матчей в чемпионате России и отметился двумя голевыми передачами.