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Александр Мостовой: «Уход Айртона – потеря, но сейчас не время говорить о них. Уехали и уехали – всё» эксклюзив

31 Марта 2022 • 17:47 Комментировать
Локомотив Москва
...
Спартак Москва
3.55 3.25 2.17
02.04 19:30
Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал уход бразильца Айртона из стана «красно-белых».
 
«Это потеря. Левый фланг защиты всегда очень ценится. Левого защитника всегда найти тяжелее, чем правого. Потому что на десять правоногих футболистов только два левоногих. Айртон был основным левым защитником. Конечно, и правый защитник может сыграть слева, но вопрос на каком уровне сможет сыграть тот, кого поставят. Уход Айртона – потеря, но сейчас не время говорить о потерях, потому что уезжают все иностранцы почти. Уехали и уехали – всё. Из «Краснодара» все уехали, а сейчас уже об этом не говорят, потому что они две игры хорошо сыграли. Сейчас будут строить все заново. Но уровень падает: одно дело, когда играет Айртон, а другое дело, когда играет Иванов, Петров, Сидоров. Сейчас идеальный момент, чтобы подтягивать молодёжь. Плохо только, что это связано с отстранением наших клубов. Я давно говорил, что мы пачками привозим иностранцев, а молодых игроков совсем не развиваем. Сейчас петушок клюнул и все стали об этом говорить. А кто мешал развивать своих и раньше? Кто-то говорит, что в нашей стране нет футболистов, но они есть. Их просто нужно растить, ими нужно заниматься. А у нас всё время отговорки», – сказал Мостовой.
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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Мостовой Айртон Лукас
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Александр Мостовой: «Уход Айртона – потеря, но сейчас не время говорить о них. Уехали и уехали – всё» эксклюзив
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