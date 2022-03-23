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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кирьяков – о 18 командах в РПЛ: «Если бы сейчас приняли, то я бы назвал это бардаком» эксклюзив

23 Марта 2022 • 16:10 Комментировать
Рубин
...
Химки
01.04 19:00
Бывший советский и российский футболист Сергей Кирьяков в интервью «Евро-Футбол.Ру» оценил решение РФС сохранить спортивный принцип в чемпионате России, отказавшись от моратория на вылет по итогам сезона 2021/22.

«На это решение, во-первых, повлияло выступление наших топ-клубов. Во-вторых, выступление специалистов о том, что должен преобладать спортивный принцип, это наверное, все основные моменты.

Думаю, если бы приняли мораторий, то в нижней части турнирной таблицы встречи превратились бы в категорию товарищеских матчей без какой-либо интриги.

Возможность расширения лиги существует, это логично в сегодняшней ситуации, но оно должно производиться по спортивному принципу, о чем говорили много специалистов.

Регламент ведь нельзя менять по ходу чемпионата, это нужно было делать или до старта чемпионата, или после. Может быть, должен быть пункт, в котором указано, что при форс-мажорных обстоятельствах это может случиться.

Почему бы не вернуться к вопросу об увеличении количества команд в РПЛ? Почему нет? Тогда это будет выглядеть более цивильно, более солидно… Если бы сейчас приняли, то я бы назвал это бардаком. По ходу сезона делаем, что хотим. Защищаем интересы одних, а ущемляем интересы других. В перспективе, после окончания прописать пункт, при котором произойдет так называемое увеличение команд», – заявил Кирьяков в интервью Евгению Копачеву.

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Кирьяков
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