Широков оценил шансы «Спартака» на победу в матче с «Локомотивом»

Экс-футболист российской сборной Роман Широков поделился с журналистами своими ожиданиями от предстоящего московского дерби между «Локомотивом» и «Спартаком».

Широков сказал «Спорт-Экспрессу», что шансы «красно-белых» на победу в дерби 50 на 50, так как сейчас команда Ваноли находится не в лучшей форме. Роман отметил, что вряд ли спартаковцы сильно пострадают из-за ухода бразильского защитника Айртона, который недавно перебрался в бразильский клуб «Фламенго».

Напомним, что столичное дерби между спартаковцами и «железнодорожниками» состоится сегодня в 19.30 по московскому времени.