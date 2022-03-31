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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тедеско попытался сравнить нынешний состав «РБ Лейпцига» со «Спартаковским»

31 Марта 2022 • 23:32 Комментировать
Локомотив Москва
...
Спартак Москва
3.55 3.25 2.18
02.04 19:30

Бывший главный тренер «Спартака», а ныне наставник «РБ Лейпциг» Доменико Тедеско провел аналогию между двумя составами команд.

В интервью Sky Sports Тедеско сказал, что во время работы в «Спартаке» у него была самая молодая команда в лиге, что помогло добиться определенного успеха в команде.

Сейчас же Тедеско заявил, у него абсолютно другая команда. В «РБ Лейпциг» тренер пытается привить игру в контроль мяча, который был в московском клубе.

В чемпионате Германии «РБ Лейпциг» борется за попадание в Лигу чемпионов. После 27 туров «быки» набрали 45 очков и располагаются на четвертом месте в турнирной таблице Бундеслиги. В следующем туре «Лейпциг» сыграет на выезде против дортмундской «Боруссии». Встреча пройдет в Дортмунде 2 апреля, начало матча – в 19:30 мск.

«Спартак» после ухода Тедеско показывает худший старт в РПЛ за последние 16 лет. Красно-белые после 22 туров набрали 27 очков и расположились на девятом месте в турнирной таблице.    


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Бундеслига РБ Лейпциг РПЛ Доменико Тедеско
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