Ваноли: «Разумеется, погода будет влиять на результат матча»

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли высказался о погоде в Москве в преддверии центрального матча 23-го тура против «Локомотива».

«Такие условия влияют на матч. Мы должны посмотреть, что с полем, что с погодой. Разумеется, это будет сильно влиять и во время матча», — приводит слова тренера телеграм-канал красно-белых.

Ранее стало известно, что на матче не будет офсайдных линий ВАР. Это связано со снегопадом, который не дал своевременно нанести разметку на футбольное поле.

Матч 23-го тура «Локомотив» - «Спартак» состоится сегодня, 2 апреля. Встречу рассудит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым, стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.