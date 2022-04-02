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Ваноли: «Разумеется, погода будет влиять на результат матча»

02 Апреля 2022 • 19:10 Комментировать
Локомотив Москва
...
Спартак Москва
3.55 3.35 2.15
Через 0 ч. -3 мин.

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли высказался о погоде в Москве в преддверии центрального матча 23-го тура против «Локомотива».

«Такие условия влияют на матч. Мы должны посмотреть, что с полем, что с погодой. Разумеется, это будет сильно влиять и во время матча», — приводит слова тренера телеграм-канал красно-белых.

Ранее стало известно, что на матче не будет офсайдных линий ВАР. Это связано со снегопадом, который не дал своевременно нанести разметку на футбольное поле.

Матч 23-го тура «Локомотив» - «Спартак» состоится сегодня, 2 апреля. Встречу рассудит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым, стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.


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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва РПЛ Паоло Ваноли
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА СПАРТАК МОСКВА
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