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Пресс-служба «Спартака» подтверждает, что команда отказывается играть против «Локомотива»

02 Апреля 2022 • 19:56 Комментировать
Локомотив Москва
...
Спартак Москва
3.55 3.35 2.15
Через -1 ч. -9 мин.
В пресс-службе московского «Спартака» подтвердили сообщения комментатора «Матч ТВ» Тимура Журавеля о том, что «красно-белые» отказываются выходить на дерби против «Локомотива».
 
«Мы опасаемся за состояние здоровья игроков. Решение будет принимать тот, кому это положено», – говорится в заявлении пресс-службы «красно-белых». Напомним, что на данный момент рассматривается возможность переноса матча из-за сильного снегопада.
 
Ранее игру перенесли с 19:30 на 20:00. Несмотря на это, в настоящее время проведение поединка до сих пор остаётся под вопросом. Напомним, что матч должен состояться на «РЖД Арене».
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