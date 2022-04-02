Пресс-служба «Спартака» подтверждает, что команда отказывается играть против «Локомотива»

В пресс-службе московского «Спартака» подтвердили сообщения комментатора «Матч ТВ» Тимура Журавеля о том, что «красно-белые» отказываются выходить на дерби против «Локомотива».

«Мы опасаемся за состояние здоровья игроков. Решение будет принимать тот, кому это положено», – говорится в заявлении пресс-службы «красно-белых». Напомним, что на данный момент рассматривается возможность переноса матча из-за сильного снегопада.

Ранее игру перенесли с 19:30 на 20:00. Несмотря на это, в настоящее время проведение поединка до сих пор остаётся под вопросом. Напомним, что матч должен состояться на «РЖД Арене».