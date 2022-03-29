Мостовой не впечатлён работой Ваноли

Московский «Спартак» возглавил новый тренер, итальянский специалист Паоло Ваноли уже провел четыре матча у руля команды - одна победа, одна ничья и два поражения. Свой следующий матч «Спартак» проведет против московского «Локомотива» второго апреля.

Выступавший в прошлом за «Спартак» Александр Мостовой дал понять, что не впечатлен работой Ваноли, при котором «Спартак» как шел девятым в турнирной таблице, так и остается на этом месте.

- Меня ничего не впечатлило. В принципе, ни на что другое я и не рассчитывал. Особых отличий в игре я не вижу, - заявил Мостовой, слова которого цитирует «РБ Спорт».