Геркус раскритиковал Мампасси

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус раскритиковал защитника «железнодорожников» Марка Мампасси.

«Он по уровню мастерства не игрок премьер-лиги. Должна быть выучка. Ее не просматривается», — сказал Геркус «Спорт-Экспрессу».

19-летний Мампасси перешел в «Локомотив» зимой 2022 года из донецкого «Шахтера». Он имеет два гражданства – русское и украинское. За «Локо» он успел провести пять матчей, но результативными действиями не отметился.

«Локомотив» располагается на пятом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 37 очков после 23 туров.