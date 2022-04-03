Бубнов оценил судейство в матче между «Локомотивом» и «Спартаком»

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов высказался по поводу работы арбитра Сергея Карасёва в столичном дерби между «Локомотивом» и «Спартаком».

Бубнов сказал Sportbox.ru, что у спартаковцев есть все основания для того, чтобы снова жаловаться на судейство, ведь полузащитник «Локомотива» Алексис Бека-Бека должен был получить прямую красную карточку. Эксперт отметил, что он неприятно удивлён тем, что Карасёв и судьи ВАР пропустили этот момент, ведь за похожий эпизод в матче между «Арсеналом» и «Ахматом» был удалён полузащитник «оружейников» Горан Чаушич.

Напомним, что в итоге «Спартак» минимально уступил «Локомотиву» со счётом 0:1.