Начало матча «Локомотив» – «Спартак» откладывается до 20:00

Московское дерби между «Локомотивом» и «Спартаком», которое должно было стартовать в 19:30 перенесено на полчаса. Сообщается, что матч, который должен пройти на «РЖД Арене», могут отменить из-за сильного снегопада, но окончательное решение ещё не принято.

Ранее Российский футбольный союз заявил, что из-за снегопада на матче не будут работать линии ВАР по определению офсайда. На данный момент обсуждается возможность перенесение поединка на неопределённый срок.

Если матч решат всё таки сыграть, то он стартует в 20:00 по московскому времени. Напомним, что московское дерби из-за недомогания пропустит защитник «Спартака» Жиго.