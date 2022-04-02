Нигматуллин: Не вижу, за счёт чего «Локомотив» сможет обыграть «Спартак»

Известный российский экс-голкипер Руслан Нигматуллин поделился с журналистами своими ожиданиями от предстоящего столичного дерби между «Локомотивом» и «Спартаком».

Нигматуллин сказал «Чемпионату», что он не ждёт яркого матча, так как обе команды сейчас играют не очень стабильно. Руслан отметил, что «красно-белые» могут проиграть сами себе, ведь периодически с ними подобное случается. Экс-вратарь добавил, что не видит, за счёт чего «Локомотив» сможет одержать победу.

Напомним, что дерби между «Локомотивом» и «Спартаком» состоится сегодня в 19.30 по московскому времени.