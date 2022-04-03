Гилерме: Худяков отлично сыграл в матче со «Спартаком»

Опытный голкипер московского «Локомотива» Маринато Гилерме высказался по поводу победы своей команды в столичном дерби со «Спартаком».

Гилерме сказал ТАСС, что при подобных погодных условиях команды уже играли между собой в 2018 году, так что ничего страшного не произошло. Голкипер отметил, что его молодой коллега Даниил Худяков отлично сыграл, впрочем, как и обычно. Маринато добавил, что почти полностью восстановился после травмы и уже скоро сможет вернуться на поле.

Напомним, что «железнодорожники» минимально переиграли «Спартак» со счётом 1:0, а Худяков был назван лучшим игроком поединка.