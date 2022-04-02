Комментатор Тимур Журавель заявил, что «Спартак» отказывается выходить на матч с «Локомотивом»

Футболисты московского «Спартака» отказываются выходить на дерби против «Локомотива», которое ранее перенесли с 19:30 на 20:00 из-за сильного снегопада. Причиной отказа являются неблагоприятные погодные условия. Об этом сообщает комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель.

Напомним, что на данный момент температура в Москве составляет 0 градусов цельсия. Ранее РФС заявил, что из-за непогоды на матче не будет работать система определения офсайдов.

«Спартак» не может выиграть в чемпионате России уже два матча подряд. Сперва «красно-белые» уступили у себя дома «Краснодару», а затем сыграли на выезде вничью с «Нижним Новгородом».