Каррера сравнил поражение «Спартака» от «Локомотива» с фиаско итальянской сборной

Экс-наставник «Спартака» Массимо Каррера в разговоре с журналистами сравнил поражение «красно-белых» в дерби от «Локомотива» с провалом сборной Италии.

Каррера сказал «Чемпионату», что у футбола есть золотое правило, ведь если ты имеешь множество моментов, но не реализуешь их, то соперник в конце концов наказывает тебя и забивает сам. Массимо отметил, что поражение «Спартака» в дерби можно сравнить с поражением итальянской сборной в полуфинальном стыке с македонцами.

Напомним, что «красно-белые» минимально уступили «Локомотиву» со счётом 0:1.