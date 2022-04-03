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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Каррера сравнил поражение «Спартака» от «Локомотива» с фиаско итальянской сборной

03 Апреля 2022 • 12:34 Комментировать (1)
Локомотив Москва
1:0
Спартак Москва
окончен

Экс-наставник «Спартака» Массимо Каррера в разговоре с журналистами сравнил поражение «красно-белых» в дерби от «Локомотива» с провалом сборной Италии.

Каррера сказал «Чемпионату», что у футбола есть золотое правило, ведь если ты имеешь множество моментов, но не реализуешь их, то соперник в конце концов наказывает тебя и забивает сам. Массимо отметил, что поражение «Спартака» в дерби можно сравнить с поражением итальянской сборной в полуфинальном стыке с македонцами.

Напомним, что «красно-белые» минимально уступили «Локомотиву» со счётом 0:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва Сборная Италии Российская Премьер-Лига Массимо Каррера
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