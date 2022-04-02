Филимонов: «Хотел работать в «Спартаке», но не брали даже в академию»

Бывший вратарь «Спартака» и сборной России Александр Филимонов рассказал о своих безуспешных попытках устроиться на работу в московский клуб.

«За 20 лет не было ни одного звонка из «Спартака». Сам обращался в клуб лет 10 назад, желая работать хотя бы в академии, но мне отказали, заявив, что все места заняты», — приводит слова Филимонова Sport24.

Однако экс-футболист отметил, что обиды на клуб не держит, выразив желание работать тренером вратарей в будущем.

Напомним, в составе красно-белых Филимонов шесть раз выигрывал чемпионат России и один раз Кубок страны. Кроме того, он имеет опыт выступлений в пляжном футболе, где в составе национальной сборной России стал чемпионом мира 2011 года.