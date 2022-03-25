Федун признался, что потерял 99% своего состояния

Член исполкома РФС Владимир Афанасьев заявил, что владелец «Спартака» Леонид Федун признался о том, что потерял 99% своего состояния.

В интервью «РБ Спорту» Афанасьев заявил, что на заседании исполкома Федун заявил ему, что потерял 99% своего состояния. При этом отметив, что это его частные деньги. Афанасьев сделал акцент на том, что финансовые проблемы в РПЛ имеют два клуба: «Спартак» и «Краснодар».

Команда Паоло Ваноли после 22 туров набрала 27 очков и показывает худший результат за последние 16 лет. «Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России.