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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Фламенго» арендовал Айртона до конца года

31 Марта 2022 • 16:25 Комментировать
Локомотив Москва
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Спартак Москва
3.55 3.25 2.17
02.04 19:30
Бразильский «Фламенго» официально объявил об аренде защитника московского «Спартака» Айртона. Соглашение между клубами рассчитано до 31 декабря 2022 года. При этом стоит отметить, что если Айртон выполнит определённые условия, то «Фламенго» будет обязан выкупить защитника за заранее согласованную сумму.
 
На данный момент Айртон залечивает травму, которую получил в недавнем матче РПЛ против «Нижнего Новгорода». «Спартак» на своём официальном сайте попрощался с футболистом и пожелал ему удачи.
 
В нынешнем сезоне Айртон отметился одним голом в чемпионате России. В московском «Спартаке» игрок оказался в 2019 году, перейдя из бразильского «Флуминенсе».
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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Фламенго Айртон Лукас
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