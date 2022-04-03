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Цорн: Для меня матч со «Спартаком» был принципиальным

03 Апреля 2022 • 10:33 Комментировать
Локомотив Москва
1:0
Спартак Москва
окончен

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн поделился с журналистами эмоциями после победы в дерби над своей бывшей командой, а именно над «Спартаком».

Цорн сказал ТАСС, что хотел бы поздравить всех болельщиков «Локомотива» с победой. Функционер отметил, что для него матч со спартаковцами был очень принципиальным. Томас добавил, что никому ничего не хотел доказывать, но просто очень хотел победить в столичном дерби.

Напомним, что футболисты «Локомотива» сумели вырвать победу со счётом 1:0 благодаря голу Вильсона Изидора.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва Российская Премьер-Лига Томас Цорн
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