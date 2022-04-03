Цорн: Для меня матч со «Спартаком» был принципиальным

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн поделился с журналистами эмоциями после победы в дерби над своей бывшей командой, а именно над «Спартаком».

Цорн сказал ТАСС, что хотел бы поздравить всех болельщиков «Локомотива» с победой. Функционер отметил, что для него матч со спартаковцами был очень принципиальным. Томас добавил, что никому ничего не хотел доказывать, но просто очень хотел победить в столичном дерби.

Напомним, что футболисты «Локомотива» сумели вырвать победу со счётом 1:0 благодаря голу Вильсона Изидора.