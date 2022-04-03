Форвард «Локомотива» Камано о победе над «Спартаком»: Самые важные три очка в сезоне

Гвинейский нападающий «Локомотива» Франсуа Камано рассказал журналистам о том, что думает по поводу победы «железнодорожников» в дерби над «Спартаком».

Камано сказал «Спорт-Экспрессу», что он, как и все футболисты «Локомотива», доволен этой победой. Африканский форвард отметил, что для «железнодорожников» это были самые важные три очка в этом сезоне. Напомним, что «Локомотив» минимально переиграл «красно-белых» со счётом 1:0.

В этом сезоне Франсуа Камано провёл в российском чемпионате 13 поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами и одним ассистом.