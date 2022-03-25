Спортивный юрист Константин Евграфов прокомментировал для «Евро-Футбол.Ру» ситуацию вокруг «продажи» московского «Локомотива» «РЖД».

«Никакой сенсации нет, новость звучит громко, но не более того. В Распоряжении Правительства РФ от 25 марта 2022 №619-р говорится, что речь идёт об отчуждении всего 0,0015 процента уставного капитала акционерного общества «Футбольный клуб «Локомотив». Также указано, что «РЖД» передаёт долю в «Локомотиве» другому юридическому лицу под названием акционерное общество «РЖД Управление активами» в счёт оплаты дополнительного выпуска акций последнего. Это простая корпоративная сделка.

Так как 100% акций «РЖД» принадлежат РФ, именно Правительство и приняло такое Распоряжение.

Можно предположить, что таким образом «Локомотив» выводят из-под санкций ЕС, под которые попало АО «РЖД», – заявил юрист.