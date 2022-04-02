«Спартак» бит в дерби: из-за кого красно-белые проиграли «Локомотиву» на заснеженной «РЖД Арене»

Оценки футболистам Паоло Ваноли

Апрельский снегопад усложнил задачу всем. Зрители провели на стадионе больше трёх часов, работники стадиона в ураганном темпе чистили арену от снега, а футболисты скорее мучились на поле, нежели играли. Переживали все, что естественно сказалось на качестве игры. Можно сказать, что футболисты Паоло Ваноли смотрелись бодрее, смелее, но опять проиграли, провалив концовку матча.

Статистика матча: владение мячом – 50:50, удары по воротам – 7:7, в створ – 1:4, угловые – 4:7. Из-за кого же красно-белые уступили в снежно-московском дерби? «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Паоло Ваноли.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

«СПАРТАК» МОСКВА

АЛЕКСАНДР МАКСИМЕНКО – 4,0. Этим матчем Максименко может усадить себя на скамейку запасных ещё на полсезона. Совсем нет уверенности – четыре раза выносил мяч в аут в простых ситуациях. Вообще не спасал, пропустив с единственного удара в створ ворот и, как показалось, не стал в полную силу прыгать в голевом эпизоде.

ГЕОРГИЙ ДЖИКИЯ – б/о.

РУСЛАН ЛИТВИНОВ – 7,0. Хочется похвались Литвинова, который обживается в тройке защитников. До выхода Жиго Руслан вообще играл центрального в трио и действовал очень уверенно. Совершил 4 отбора, 2 перехвата, выиграл 7 единоборств из 7, совсем не пожарил.

МАКСИМИЛАНО КОФРИЕ – 5,5. А вот Кофрие всегда на какой-то панике, суматохе. Вроде вовремя идёт в отбор, но не хватает резкости – отсюда частые фолы. Не смог справиться с Изидором по ходу матча, частенько проигрывал борьбу более резвому французу – 4 раза из 8.

ДАНИИЛ ХЛУСЕВИЧ – 4,5. А доработал бы Айртон в голевом эпизоде? Хлусевич очень инертно встретил Изидора, позволил скинуть себя и прицельно пробить. К голевой ошибке добавим и слабую поддержку атаки (тут Айртон точно помог бы), сегодня толковых рывков от Даниила зрители не увидели.

ВИКТОР МОЗЕС – 6,5. Постоянно «Спартак» играл через левый фланг, где через раз старался обострять Мозес. Виктор стал главным креативщиком «Спартака» на этот матч и несколько раз вскрывал оборону «Локо» передачей в касание. Было бы ещё лучше, если бы форварды красно-белых так часто не ловили офсайды.

РОМАН ЗОБНИН – 5,5. Не самая понятная игра от Зобнина, который старался успеть везде, а в итоге чаще опаздывал. Дважды мяч отобрал, дважды попался на дриблинге. Проиграл 6 единоборств из 10 и совершил 9 потерь, совсем не подсобив команде в атаке.

КРИСТОФЕР МАРТИНС – 6,0. Большой объём работы совершил Мартинс, ставший связующим звеном между обороной и атакой. Накопил пять отборов, хорошо сохранял мяч под прессингом, два раза даже удачно пошёл в дриблинг. Но не хватило более острого выхода в атаку, часто играл назад.

ЗЕЛИМХАН БАКАЕВ – б/о.

Реклама

КУИНСИ ПРОМЕС – 4,5. Сложно понять, чем занимался сегодня Куинси Промес, запомнившийся только реализованным после явного офсайда выходом один на один, и серией (три-четыре) ужасающе неточных передач. А ещё Промес совершил 17 потерь при 14 точных передачах.

ШАМАР НИКОЛСОН – 5,0. Слабо отработал и Шамар Николсон, совсем не работавший на обострение. Если мячи ещё худо-бедно цеплял, то дальше практически неминуемо следовала потеря – 16 раз. По воротам главный форвард «Спартака» так ни разу и не пробил.

САМУЭЛЬ ЖИГО – б/о.

АЛЕКСАНДР СОБОЛЕВ – б/о.

МИХАИЛ ИГНАТОВ – б/о.