Снег и французы победили «Спартак»: «Локомотиву» в дерби хватило всего одного удара в створ

«Спартак» и «Локомотив» сыграли московское дерби в рамках 23-го тура РПЛ.

Бравый снегопад на целый час задержал (а мог и вообще отменить) центральный по афише матче 23-го тура, в котором сошлись московские «Спартак» и «Локомотив». Жаль, в этом сезоне игры красно-белых и красно-зелёных могут называться главными лишь за былые заслуги. Сейчас и «Спартак», и «Локомотив» находятся в стадии перестройки, максимально нестабильны. Красно-белых реанимирует Ваноли, незнакомый с реалиями РПЛ, а у красно-зелёных во главе вообще молодое тренерское трио – Комппер, Лоськов, Пашинин.

«Локомотив» и в атаке выставил бравое трио – Изидор, Кухта и Керк. Легионеры «Железнодорожников» отвечали за взлом обороны «Спартака», которая без Айртона и особенно Жиго выглядела непривычно. В центре играли Джикия, Литвинов и Кофрие, фланги в своё распоряжение получили Мозес и Хлусевич, а в воротах неожиданно появился Александр Максименко. И всё это под усилившимся снегопадом, который как специально активизировался к стартовому свистку Сергея Карасёва.

Но началась игра бодро. В первой же атаке «Спартака» Мозес вырезал классный кросс с левого края, а Зелимхан Бакаев аккуратно кивнул под штангу. Худяков однако сумел мяч разглядеть, оттолкнуться как следует и сделать первый сейв в матче. Однако затем скорости упали. Много столкновений, проскальзываний, неудачных забросов на дальнюю дистанцию. Было видно, как сложно игрокам даётся футбол в условиях несмолкающего мокрого снега.

Помогали футболистам только ошибки соперников. Худяков неудачно вынес мяч, позволив Бакаеву пробить метров с 30 по опустевшему створу, но сам же исправился, опрометчиво вернувшись на «ленточку». В остальном же московское дерби больше напоминало борьбу со стихией, процент брака естественно зашкаливал. Правда, под конец первого тайма Промес умудрился счёт открыть, но на рандеву с Худяковым Куинси выбегал из слишком явного офсайда, так что мяч засчитан не был.

Во втором тайме наконец распогодилось, в перерыве поле сносно почистили и скорости немного возросли. Жаль, количество столкновений не уменьшилось. Бека получил коленом от Зобнина, но игру продолжил, а вот Джикия после столкновения игру продолжить не сумел – Георгия заменил Самуэль Жиго, почувствовавший недомогание до матча.

Очищенное поле подняло ожидание от игры, но команды не торопились взрываться, подняв темп, но не увеличив количество опасных моментов. Больше старался «Спартак» - только вышел на поле Соболев, как замыкал шикарный прострел Хлусевича и уже готовился праздновать гол, но Дмитрий Живоглядов умудрился вынести мяч в самой линии ворот. А вот конец матча куда активнее провёл «Локомотив», он и вырвал победу.

Решающий гол получился чисто французским. Бека нашёл Изидора на углу штрафной площади, Вилсон качнул Хлусевича и пробил аккурат под дальнюю штангу – 1:0. Максименко почему-то не стал прыгать во весь рост, пропустив после первого же удара в створ. Проиграл «Спартак» снежное московское дерби, затянувшееся аж на три часа.