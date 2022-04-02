Ваноли опроверг информацию, что «Спартак» отказывался выходить на поле во время снегопада

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли заявил, что команда не думала байкотировать матч 23-го тура РПЛ против «Локомотива» (0:1).

«Неправда, что «Спартак» не хотел играть. Мы попросили арбитра оценить возможность играть. Мы не видели даже линий на поле, мяч с трудом катился», — сказал Ваноли журналистам.

Начало матча должно было состояться в 19:30 мск, но из-за снегопада начало матча было перенесено сначала на полчаса, а в итоге стартовый свисток прозвучал в 20:30 мск.

«Спартак» после поражения от «Локомотива» опустился на 10-е место в турнирной таблице с 27 очками. В следующем туре «красно-белые» на своем поле примут тульский «Арсенал».