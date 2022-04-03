Изидор: В «Локомотиве» мне доверяют и это раскрепощает меня

Молодой французский нападающий «Локомотива» Вильсон Изидор высказался по поводу победы в дерби над столичным «Спартаком».

Изидор сказал ТАСС, что в «Монако» ему не давали толком проявить себя, а в «Локомотиве» ему доверяют и это раскрепощает. Француз отметил, что в дерби со «Спартаком» было очень сложно бегать из-за огромного количества снега, который лишил возможности показать свою игру, но после перерыва стало чуть полегче.

Напомним, что именно гол Изидора принёс «железнодорожникам» минимальную победу над «Спартаком» со счётом 1:0.