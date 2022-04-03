Гаджиев: «Судить против «Спартака» однозначно не будут, но могут ошибаться»

Известный российский тренер Гаджи Гаджиев высказался на тему судейства в матчах со «Спартаком».

«Категорически не согласен с тем, что к красно-белым со стороны судейского корпуса негативное отношение. «Спартак» — авторитетный клуб, судить однозначно против никто не будет. Ошибаться могут», — цитирует Гаджиева «Чемпионат».

Специалист добавил, что во вчерашнем матче 23-го тура РПЛ «Локомотив» - «Спартак» (1:0) судьи, вероятнее всего, допустили ошибку в моменте с фолом Алексиса Бека-Бека на полузащитнике Кристофере Мартинсе.

«Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ с 37 очками, «Спартак» опустился на 10-е место, имея в активе 27 очков.