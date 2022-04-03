Ловчев – о матче «Локомотив» - «Спартак»: «Игра должна состояться в любую погоду»

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчем поделился мыслями о матче 23-го тура РПЛ «Локомотив» - «Спартак», в котором хозяева одержали победу.

«Есть закон — игра должна состояться в любую погоду. Ваноли правильно сказал, что обе команды были в равных условиях. Наверное, «Локомотиву» вчера больше повезло», — сказал Ловчев «Спорт-Экспрессу».

Матч между «Локомотивом» и «Спартаком» был задержан на час из-за непрекращающегося снегопада. Игра по расписанию должна была начаться в 19:30 мск, но стартовый свисток прозвучал лишь в 20:30 мск.

По некоторым данным, известно, что представители «Спартака» предлагали перенести игру на другой день, но в конце концов матч состоялся.

А игра в итоге завершилась победой «Локомотива». Победу «железнодорожникам» принес точный удар Вильсона Изидора на 85-й минуте встречи.

«Локомотив» набрал 37 очков и поднялся на пятое место в турнирной таблице. «Спартак» с 27 очками опустился на 10-е место и от зоны вылета его отделяет 6 очков.