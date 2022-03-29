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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В четверг Кухта вернется в Россию, утверждает его агент

29 Марта 2022 • 00:13 Комментировать
Локомотив Москва
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Спартак Москва
3.60 3.20 2.15
02.04 19:30

Работающий в качестве агента чешского нападающего Яна Кухты Милан Мартинович заверил, что его подопечный обязательно вернется в Российскую Федерацию уже в четверг. нападающий московского «Локомотива» намерен добираться в столицу Российской Федерации через Стамбул.

Кухта отыграл за сборную матч со шведами, в котором чехи уступили и лишились шансов сыграть на чемпионате мира. Также ему предстоит еще один поединок, это будет товарищеский матч со сборной Уэльса.

- Ян вернётся в Россию в четверг. Как он будет добираться? Через Стамбул, - заявил Мартинович, слова которого цитирует «РБ-Спорт».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Ян Кухта
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ЛОКОМОТИВ МОСКВА СПАРТАК МОСКВА
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