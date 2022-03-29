В четверг Кухта вернется в Россию, утверждает его агент

Работающий в качестве агента чешского нападающего Яна Кухты Милан Мартинович заверил, что его подопечный обязательно вернется в Российскую Федерацию уже в четверг. нападающий московского «Локомотива» намерен добираться в столицу Российской Федерации через Стамбул.

Кухта отыграл за сборную матч со шведами, в котором чехи уступили и лишились шансов сыграть на чемпионате мира. Также ему предстоит еще один поединок, это будет товарищеский матч со сборной Уэльса.

- Ян вернётся в Россию в четверг. Как он будет добираться? Через Стамбул, - заявил Мартинович, слова которого цитирует «РБ-Спорт».