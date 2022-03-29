Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Валерий Непомнящий: «В сегодняшней ситуации при первой возможности от иностранцев нужно избавляться» эксклюзив

29 Марта 2022 • 12:32 Комментировать
Локомотив Москва
...
Спартак Москва
3.60 3.20 2.15
02.04 19:30

Футбольный эксперт Валерий Непомнящий поделился с «Евро-Футбол.Ру» мнением по поводу переговоров «Спартака» с «Фламенго» о переходе в бразильский клуб защитника Айртона.

- «Спартак» подтвердил факт переговоров по уходу Айртона во «Фламенго». Это потеря для команды?

- Это больше, чем потеря. Айртон - очень важный игрок в «Спартаке» и в российском футболе вообще. Думаю, это лучший футболист в РПЛ на этой позиции.

- Какие сильные стороны Айртона выделите?

- Это игрок с широким диапазоном действий. Он и в обороне может играть хорошо. Ну, и, конечно, он может сильно играть в атаке, и очень качественно закрывать один фланг команды без изъянов. Правда, бывают провалы в игре в обороне, но это уже тактическая проблема, когда нужно чтобы его страховали. Но это не его проблема. У Айртона есть все качества: и скорость, и владение мячом, и тактическая грамотность, особенно впереди.

- Айртон больше трех лет был безальтернативным игроком на левом фланге. Вас не удивляет, что именно он стал первой ласточкой, решившей уйти из «Спартака»? Все-таки сейчас уезжают в основном европейцы.

- Не совсем понятно для меня, почему именно он уходит. Бразильцы из «Зенит», например, пока остаются в команде. Не знаю, что им движет.

- Почему Айртон не стал кумиром трибун, как Жиго, например, о чьем скором уходе болельщики очень жалеют?

- У меня нет объяснения. Наверное, есть игроки, которые привлекают болельщиков и у которых это отсутствует. Айртон не всем понятен, не все его воспринимают одинаково. Плюс вряд ли его можно назвать лидером команды, как Жиго.

- Айртона может заменить на этой позиции Мозес, который в Нижнем Новгороде как раз и заменил его, но он сам может уйти. Кто тогда должен его заменить?

- Надо искать резервы. Как говорилось в одном фильме, бабу Ягу нужно воспитывать в своем коллективе. Видимо будут привлекать кого-то из молодых ребят.

- На продаже Айртона во «Фламенго» «Спартак» может заработать до 10 миллионов долларов. Как оцените эту сумму?

- Для защитника это хорошая цена. В данной ситуации его стоит отпустить за такие деньги.

Реклама


- Никто не знает, что будет через пару месяцев. Может легионерам разрешат уходить бесплатно. Может, сейчас лучше продавать вообще всех иностранных футболистов, на которых есть спрос?

- В сегодняшней ситуации при первой возможности от иностранцев нужно избавляться. Сергей Галицкий это быстро понял и принимает правильные решения. Никого не задерживает. Если есть возможность заработать – тем более. А платить зарплаты, премиальные – это очень накладно в наших условиях.

- Но ведь наши клубы и чемпионат потеряют в качестве.

- Качество футбола несколько снизится, но это будет временный момент.

- А для самого футболиста возвращение на родину как оцените? Это шаг назад в карьере?

- В Бразилии очень интересно играть. Я смотрел, как там проходят матчи. Это нечто.

Елена Григорьевская

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Валерий Непомнящий Айртон Лукас
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛОКОМОТИВ МОСКВА СПАРТАК МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Марта
13:11 · Россия. Премьер-лига
Айртон улетел в Бразилию
13:04 · Россия. Премьер-лига
«Крылья Советов» отреагировали на слухи об интересе «Спартака» к Горшкову
13:02 · Россия. Премьер-лига
Арбитр Николаев считает, что давление с трибун поможет Карасёву
12:39 · Россия. Премьер-лига
Экс-тренер «Динамо» Силкин: Хорошо, что в Европе следят за Захаряном
12:31 · Россия. Премьер-лига
Мать Айртона обрадовалась возможному возвращению защитника «Спартака» в Бразилию
12:16 · Россия. Премьер-лига
Колыванов считает, что чемпионат Германии не подходит Захаряну
12:00 · Россия. Премьер-лига
Каррера назвал игроков «Спартака», которые сумели бы заиграть в Серии А
11:44 · Россия. Премьер-лига
Адамов – игрок месяца в «Сочи»
11:42 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, кто рассудит столичное дерби между «Спартаком» и «Локомотивом» 1
11:11 · Россия. Премьер-лига
Президент «Урала»: Трансфер Адамова помог нам избежать финансовых проблем
10:45 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Динамо» Уилкшир считает, что РПЛ нужно расширить до 18 команд
10:38 · Россия. Премьер-лига
Габулов рассказал о ситуации с легионерами в «Химках»
10:33 · Россия. Премьер-лига
Нагучев: Если Айртон стоит 9 млн евро, то Мазрауи нужно вручить шесть «Золотых мячей»
10:18 · Россия. Премьер-лига
Парфёнов назвал игроков, которые могут заменить Айртона
10:12 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Спартака» Гаврилов: Уход Айртона будет незаметен 1
Все новости
Рекомендуем