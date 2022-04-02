Наумов: «Спартак» не боится проиграть: просто думают, что они гораздо техничнее «Локомотива»

Николай Наумов, который ранее занимал должность президента «Локомотива», поделился мнением о матче «железнодорожников» и «Спартака». Из-за обильного снегопада «красно-белые» не хотели проводить матч 23-го тура в субботу.

«Спартак» не боится проиграть: просто думают, что они гораздо техничнее — им нужна скорость. На этом поле будет битва единоборств, в которых «Локомотив» всегда будет сильнее. Поэтому в «Спартаке» хотят сыграть в хорошую погоду — на это и рассчитывают», — сказал Наумов

Главный арбитр встречи Сергей Карасёв назначил старт поединка на 20:30 по московскому времени.