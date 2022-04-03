Бека Бека не собирается покидать «Локомотив» и своё будущее связывает с клубом

Французский полузащитник московского «Локомотива» Алексис Бека Бека не собирается расставаться с клубом, в который перебрался в прошлом году. Он не просто пообещал доиграть текущий сезон, но и заверил, что продолжит свои выступления в чемпионате России и в следующем году.

Он опроверг и слухи о том, что интересуется вариантами продолжения карьеры в солнечной Турции - Бека Бека тверд как кремень в своем желании выступать именно в России.

- Продолжаю играть за «Локомотив». Конечно, доиграю сезон. Буду продолжать играть за «Локо» и после этого сезона, - цитирует француза издание Sport24.