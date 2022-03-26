В «Локомотиве» назвали выдумкой новости о переходе Бека-Бека в «Башакшехир»

Пресс-служба «Локомотива» прокомментировала слухи о переходе полузащитника Алексиса Бека-Бека в турецкий «Башакшехир».

В «Локомотиве» опровергли «Чемпионату» новости о том, что футболист перешел в «Башакшехир», назвав слухи о трансфере Бека-Бека выдумкой.

В пресс-службе клуба добавили, что Алексис был и остается игроком «Локо».

20-летний полузащитник пришел в московский клуб летом 2021 года из французского «Кана» за 6 млн евро. Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до лета 2026 года, его трансферная стоимость оценивается в 3,5 млн евро.