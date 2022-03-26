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В «Локомотиве» назвали выдумкой новости о переходе Бека-Бека в «Башакшехир»

26 Марта 2022 • 17:39 Комментировать
Ахмат
2:3
Локомотив Москва
окончен

Пресс-служба «Локомотива» прокомментировала слухи о переходе полузащитника Алексиса Бека-Бека в турецкий «Башакшехир».

В «Локомотиве» опровергли «Чемпионату» новости о том, что футболист перешел в «Башакшехир», назвав слухи о трансфере Бека-Бека выдумкой.

В пресс-службе клуба добавили, что Алексис был и остается игроком «Локо».

20-летний полузащитник пришел в московский клуб летом 2021 года из французского «Кана» за 6 млн евро. Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до лета 2026 года, его трансферная стоимость оценивается в 3,5 млн евро.


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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва РПЛ Алексис Бека-Бека
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В «Локомотиве» назвали выдумкой новости о переходе Бека-Бека в «Башакшехир»
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